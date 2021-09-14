Рынок земли и бум на первичке сделали риелторов востребованными

С начала года спрос на профессиональные риэлторские услуги вырос, в среднем, на 15%. Такие данные привел президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, отметив, что сейчас количество обращений к риэлторам от покупателей и продавцов находятся на сбалансированном уровне, сообщает UBR.

По его словам, рост количества обращений от покупателей вызван, прежде всего, запущенной программе "Доступная ипотека", ведь существует насущная необходимость покупки приличного объекта недвижимости, но под конкретную сумму средств.

Кроме того, отмечает эксперт, участились обращения от потенциальных покупателей, нацеленных приобрести жилье на первичном рынке.

Что касается продавцов, то открытие рынка земли, а также введенного Фондом госимущества Украины модуля оценки объектов недвижимости, тоже заставляет их искать высокопрофессиональных специалистов, знающих особенности рынка, юридически тонкости новаций, способных оказать качественную консультацию.

"Рост количества обращений к профессиональным специалистам по недвижимости в 2021 году обусловлен еще и изменениями в экономической ситуации в Украине, дальнейшем протеканием пандемии. При таких условиях потребители риэлторских услуг более взвешенно и основательно относятся к выбору риелтора, который бы предоставил исчерпывающую и профессиональную консультацию" , – подчеркнул Юрий Пита.

По словам эксперта, в 2021 году значительно вырос запрос именно на качественные услуги. До конца года количество обращений покупателей и продавцов недвижимости за профессиональной помощью риелторов может вырасти еще примерно на 5%.

"Сейчас от риелтора требуется знание рынка: знакомство с ценовой конъюнктурой, основными тенденциями, умение выстраивать аргументированные прогнозы, нацеленность на экономию времени клиента, а также статус специалиста по недвижимости, соответствующий сертификат и т.д." , – рассказал Юрий Пита.

По его мнению, востребованность риэлторских услуг во многом будет зависеть от законодательных изменений, а именно возможного принятия законопроекта №5600 о налогообложении объектов недвижимости, который будет регулировать деятельность специалистов по недвижимости, а также внедрение новых льготных ипотечных и лизинговых программ.

Если данные изменения произойдут до конца 2021-го, то вполне вероятно, что потребность в профессиональном риэлторском обслуживании сделок на рынке недвижимости может существенно возрасти.

"В 2022 году рынок будет развиваться в соответствии с потребностями клиентов. Будет ли это "рынок продавца" или "рынок покупателя", зависит прежде всего от уровня спроса и предложения" , – прогнозирует Юрий Пита.

При этом глава АСНУ добавляет, что имеющийся баланс между продавцами и покупателями положительно влияет на рынок риэлторских услуг.

"Он позволяет улучшать навыки специалистов по недвижимости. Однако для совершенствования работы риелторов необходимо внедрить законодательное регулирование риэлторской деятельности, которое бы утвердило общие правила работы, профессиональные стандарты, а сам алгоритм деятельности должен реализовываться на принципах свободы предпринимательской деятельности" , – подметил Пита.

Создание жесткого и одновременно цивилизованного рынка, говорит эксперт, с одной стороны, будет способствовать "очищению" отрасли от непрофессионалов, а с другой – существенно увеличит доверие граждан к риэлторскому сообществу.