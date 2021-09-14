Гипотиреоз, гормоны щитовидной железы: риски и заблуждения

Роль гормонов в жизни человека велика. Они управляют работой жизненно важных органов. Нарушение их баланса приводит к сбоям в организме и различным заболеваниям, которые могут протекать сначала бессимптомно, а потом привести очень к серьезным осложнениям, если вовремя не сдать анализы, сообщает Доктор Петрик.

Гипотиреоз – самое распространенное заболевание и нарушение функции щитовидной железы. Причина тому – недостаток йода в организме. Неспособность щитовидной железы вырабатывать достаточные количества гормонов (T4 и T3) — самая частая причина гипотиреоза, называемая первичным гипотиреозом. Вторичный гипотиреоз встречается значительно реже.

Многие люди уверены, что несмотря на прием гормонов щитовидной железы, гипотиреоз отрицательно влияет на здоровье. Предрассудки ли это или реальность, вы узнаете из этого видео.