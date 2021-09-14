Неделя моды в Нью-Йорке: Джулианна Мур, Джиджи Хадид и другие гости

В Нью-Йорке закрылась Неделя моды. Эффектный финал обеспечил Том Форд. Традиционно в последние годы завершал смотр Марк Джейкобс, но в этом году он уже показал свою первую за 16 месяцев коллекцию ранее и расписание недели весеннего сезона пропустил, сообщает Spletnik.

Гостями шоу Tom Ford, которое состоялось в Театре Дэвида Коха на южной стороне главной площади Линкольн-центра, стали Джулианна Мур, дочь Шона Пенна Дилан, Дженнифер Хадсон и другие. Ну а подиум вышли Джиджи Хадид, Джоан Смоллс, Аня Рубик и не только.

Джиджи Хадид

Джоан Смоллс

Кара Тейлор

В коллекции были представлены сатиновые брюки-карго, топы-корсеты, майки из сверкающего ламе, рубашки с пайетками и конечно, легендарные бархатные пиджаки и атласные голубые блузки — культовые вещи, созданные Фордом. Самые повседневные и простые вещи выполнены из тканей и материалов, ассоциирующихся скорее с вечерним гардеробом.

Джоан Смоллс