Сезон грибов: профилактика отравлений и первая помощь

С наступлением осени начинается грибной сезон. Госпотребслужба напомнила важные правила, которые нужно помнить для профилактики отравления грибами.

Об этом говорится на сайте учреждения.

Анализ случаев отравлений грибами в Украине свидетельствует, что большинство отравлений обусловлены употреблением пластинчатых ядовитых грибов (прежде всего, бледной поганки), которые ошибочно воспринимаются за съедобные шампиньоны и сыроежки.

Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов. К смертельно опасным грибам принадлежит и свинушка тонкая, которая растет под Киевом. Смертельной считается даже минимальная доза яда. Поэтому обязательно надо мыть руки после прикосновения к грибам.

Отравление также могут повлечь съедобные грибы, которые не прошли надлежащей термической обработки, выросли на загрязненных территориях или вдоль скоростных трасс.

Чтобы не отравиться дикорастущими грибами:

лучше откажитесь от потребления дикорастущих грибов как от продукта вообще, употребляйте только искусственно выращенные шампиньоны, вешенки, покупая их в магазинах;

не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах: безопаснее покупать грибы на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль.

Если Вы отправились в лес собирать грибы, то обязательно учтите следующее:

никогда не собирайте грибов, которых не знаете;

остерегайтесь пластинчатых грибов;

не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы, в которых нечетко выражены морфологические признаки, а также тех, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях;

во время засухи грибы лучше не брать вообще: в жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду, накапливает токсины;

внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки;

не употребляйте сырые грибы;

отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в подсоленной воде (не менее трех) в течение 30 минут;

готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не более суток.

Не давайте грибных блюд малолетним детям. Нельзя употреблять грибы беременным и кормящим грудью.

Никогда не применяйте "домашних" методов определения ядовитости грибов с использованием луковицы или серебряных ложек - они ошибочны. Серебро темнеет от взаимодействия с аминокислотами, которые есть и в съедобных, и в ядовитых грибах, а цвет лука изменяется под воздействием фермента тирозиназы, который также содержится во всех грибах.

Если после употребления грибов чувствуете себя плохо или заметили нездоровые признаки у своих близких (тошнота, рвота, головная боль, галлюцинации, боль в животе):