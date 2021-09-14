Сезон грибов: профилактика отравлений и первая помощь
С наступлением осени начинается грибной сезон. Госпотребслужба напомнила важные правила, которые нужно помнить для профилактики отравления грибами.
Об этом говорится на сайте учреждения.
Анализ случаев отравлений грибами в Украине свидетельствует, что большинство отравлений обусловлены употреблением пластинчатых ядовитых грибов (прежде всего, бледной поганки), которые ошибочно воспринимаются за съедобные шампиньоны и сыроежки.
Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов. К смертельно опасным грибам принадлежит и свинушка тонкая, которая растет под Киевом. Смертельной считается даже минимальная доза яда. Поэтому обязательно надо мыть руки после прикосновения к грибам.
Отравление также могут повлечь съедобные грибы, которые не прошли надлежащей термической обработки, выросли на загрязненных территориях или вдоль скоростных трасс.
Чтобы не отравиться дикорастущими грибами:
- лучше откажитесь от потребления дикорастущих грибов как от продукта вообще, употребляйте только искусственно выращенные шампиньоны, вешенки, покупая их в магазинах;
- не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах: безопаснее покупать грибы на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль.
Если Вы отправились в лес собирать грибы, то обязательно учтите следующее:
- никогда не собирайте грибов, которых не знаете;
- остерегайтесь пластинчатых грибов;
- не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы, в которых нечетко выражены морфологические признаки, а также тех, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях;
- во время засухи грибы лучше не брать вообще: в жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду, накапливает токсины;
- внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки;
- не употребляйте сырые грибы;
- отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в подсоленной воде (не менее трех) в течение 30 минут;
- готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не более суток.
Не давайте грибных блюд малолетним детям. Нельзя употреблять грибы беременным и кормящим грудью.
Никогда не применяйте "домашних" методов определения ядовитости грибов с использованием луковицы или серебряных ложек - они ошибочны. Серебро темнеет от взаимодействия с аминокислотами, которые есть и в съедобных, и в ядовитых грибах, а цвет лука изменяется под воздействием фермента тирозиназы, который также содержится во всех грибах.
Если после употребления грибов чувствуете себя плохо или заметили нездоровые признаки у своих близких (тошнота, рвота, головная боль, галлюцинации, боль в животе):
- немедленно вызывайте «скорую помощь». До ее приезда промойте желудок 1-2 л раствора марганцовки или солевого раствора, можно сделать очистительную клизму;
- пейте много жидкости;
- даже при облегчении состояния обязательно обратитесь в ближайшее лечебное учреждение;
- недоеденные грибы не выбрасывайте: их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.