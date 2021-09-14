В "ЛНР" разгромили идею переселить жителей ОРДЛО в Россию

В "ЛНР" считают невыгодным для "республик" включение жителей ОРДЛО в программу переселения соотечественников в Россию, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил "советник" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника Родион Мирошник.

По его словам, возможности легализации на территории России были предоставлены еще президентскими указами 2019 года о возможности по упрощенной программе получать российское гражданство. В связи с чем жители ОРДЛО на правах российских граждан имеют возможности реализовывать себя на территории РФ.

"Но от хорошей жизни никто не уезжает, поэтому понятно, что хорошо бы навести порядок у себя. Усилия России были бы гораздо более цельными, если бы были направлены на создание возможности новых рабочих мест на территории "ДНР" и "ЛНР", там, где люди выросли, где у них семьи, где они привыкли жить и работать. Мы бы хотели, чтобы именно край Донбасса был процветающим, и именно там люди находили возможность для самореализации, в том числе, и в плане получения рабочих мест" , — отметил он.

По словам Мирошника, жители ОРДЛО из-за сложной экономической ситуации должны постоянно уезжать на заработки в Россию.