В "ЛНР" разгромили идею переселить жителей ОРДЛО в Россию
В "ЛНР" считают невыгодным для "республик" включение жителей ОРДЛО в программу переселения соотечественников в Россию, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил "советник" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника Родион Мирошник.
По его словам, возможности легализации на территории России были предоставлены еще президентскими указами 2019 года о возможности по упрощенной программе получать российское гражданство. В связи с чем жители ОРДЛО на правах российских граждан имеют возможности реализовывать себя на территории РФ.
"Но от хорошей жизни никто не уезжает, поэтому понятно, что хорошо бы навести порядок у себя. Усилия России были бы гораздо более цельными, если бы были направлены на создание возможности новых рабочих мест на территории "ДНР" и "ЛНР", там, где люди выросли, где у них семьи, где они привыкли жить и работать. Мы бы хотели, чтобы именно край Донбасса был процветающим, и именно там люди находили возможность для самореализации, в том числе, и в плане получения рабочих мест", — отметил он.
По словам Мирошника, жители ОРДЛО из-за сложной экономической ситуации должны постоянно уезжать на заработки в Россию.
"ЛНР" и "ДНР" находятся в экономической и логистической блокаде со всевозможными последствиями войны, а необходимость зарабатывать деньги и кормить свои семьи никуда не девается. Сегодня граждане "Луганской и Донецкой народных республик" имеют возможность получить гражданство, фактически получив паспорта ДНР и ЛНР. И после этого им не нужна программа переселения. Они могут жить и работать в России, где хотят. То есть эти предложения явно не очень профессиональные люди делают", — резюмировал сепаратист.