СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в Укрзализныце

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в АО «Укрзализныця». Участники сделки присвоили деньги на поставках госпредприятию некачественных запчастей для железнодорожных путей. Приобретенные комплектующие не соответствуют госстандартам, что могло привести к авариям поездов.

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленники нанесли государству миллионные убытки.

Следствие установило, что представители одного из филиалов Укрзализныци наладили коррупционный механизм получения денег на закупки продукции для ремонта транспортных сообщений. Для реализации сделки они привлекли столичную коммерческую структуру.

Установлено, что представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей.

"Поставку соответствующей продукции они осуществляли в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара. Это позволило им нарушить технологию производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и реализовать комплектующие по ценам высококачественной продукции" , - говорится в сообщении.

Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Полученную «разницу» дельцы выводили в тень.

В помещениях регионального филиала госпредприятия и частной компании правоохранители выявили финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности, а также вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме. На изъятую продукцию наложен арест.