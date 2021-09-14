В Минздраве назвали сроки введения "желтой" зоны

В Украине ограничения "желтой" зоны могут ввести не ранее 20 сентября, сообщает Лига.net.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, ограничения вступят в силу через 7 дней после принятия соответствующего решения Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Любая регуляция, которая касается возможных ограничений или изменений порядка работы госучреждений, бизнеса или граждан, должна вступить в силу через семь дней" , - заявил Кузин.

Вероятнее всего, решение об усилении ограничений примут на этой неделе.