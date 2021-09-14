"ПриватБанк" обвинили в изменении процентов по кредитам: банк отреагировал

"ПриватБанк" предлагает своим клиентам новые договора по кредитным карточкам, сообщает УНИАН.

"Сегодня (банк - ред.) предложил новый стандартный договор по кредитным карточкам: 60% годовых в гривне и +36% за просрочку", - сообщил экономист Михаил Кухар.

По словам Кухаря это стандартное изменение для всех клиентов банка.

"Судя по "типовому" тексту в котором речь шла еще о восьми типах платежных карт, которыми я не пользуюсь, это изменение условий по всем кредитным карточкам "Привата", для всех клиентов" , - отметил эксперт.

Экономист не исключает, что подобный шаг со стороны банка обусловлен разгоном инфляции Украине.

"Я не знаю резонов банка касательно такого дикого изменения ставок, но предполагаю, что они, конечно же, могут мотивировать это "разгоном" инфляции в стране. Да, инфляция действительно в этому году выросла с 2,7% до более 10%, по данным Нацбанка. Является ли это достаточным основанием для того, чтобы поднимать ставки по карточкам с 36% до 96% - судите сами" , - отметил экономист

"Даже я задумался сегодня стоят ли удобства консьерж-сервиса "Привата" (безусловно, лучшего на рынке), таких условий по процентам (ведь за обслуживание я плачу немалую абонплату в год. В общем, я считаю такое решение грубейшей маркетинговой ошибкой. Ведь 30%+ годовых в гривне в условиях практически нулевой девальвации означало для "Привата" такую же валютную доходность. "Задирать" эти ставки до 60-90% в мире нулевых процентных ставок - вряд ли можно назвать адекватным решением" , - отметил экономист.

В то же время, на запрос УНИАН в пресс-службе "ПриватБанка" отметили, что 60% годовых - это ставка после 180 дня просрочки по кредитным картам согласно ч. 2 ст. 625 ЦК Украины, а 36% годовых - ставка за несанкционированный овердрафт по валютным картам.

Авторы: Елена Коваленко, Екатерина Жирий