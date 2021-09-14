Лучшие города мира, куда можно переехать за инвестиции
Названы лучшие города для бизнеса и жизни в странах с действующими программами предоставления вида на жительство (ВНЖ) за инвестиции, сообщает УНИАН.
Соответствующий индекс обнародовала компания Henley & Partners в партнерстве с аналитическим агентством Deep Knowledge Analytics.
Топ-10 лучших городов для бизнеса и жизни
1. Лондон (Великобритания)
2. Нью-Йорк (США)
3. Сидней (Австралия)
4. Сингапур (Сингапур)
5. Цюрих (Швейцария)
6. Лос-Анджелес (США)
7. Барселона (Испания)
8. Гонконг (Китай)
9. Вена (Австрия)
10. Торонто (Канада)
"Пять городов, занимающих первые места в рейтинге – Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Сингапур и Цюрих – указывают на широкий географический диапазон доступных вариантов инвестиционных программ резидентства. На 1-м месте с наивысшим результатом с внушительным отрывом находится Лондон с самыми высокими баллами по образованию, безопасности и стабильности", – говорится в отчете по результатам исследования.
Всего в исследовании оценивались 25 городов из 24 стран мира (2 города в США), которые борются за привлечение международного капитала и талантов для восстановления или развития экономик. Используя этот инструмент, транснациональные компании, предприниматели, инвесторы, владельцы бизнеса и профессионалы могут выбирать, где лучше всего разместить свою штаб-квартиру, руководителей, сотрудников и семьи в нынешнем и постпандемическом мире.
Государственные программы предоставления вида на жительство через инвестиции действуют в 24 странах мира. Вид на жительство может быть как временным, так и постоянным. ВНЖ дает возможность посещать, временно или постоянно проживать на территории страны, выдавшей ВНЖ. Наличие ВНЖ не требует отказа от первоначального гражданства.