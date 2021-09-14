Лучшие города мира, куда можно переехать за инвестиции

Названы лучшие города для бизнеса и жизни в странах с действующими программами предоставления вида на жительство (ВНЖ) за инвестиции, сообщает УНИАН.

Соответствующий индекс обнародовала компания Henley & Partners в партнерстве с аналитическим агентством Deep Knowledge Analytics.

Топ-10 лучших городов для бизнеса и жизни

1. Лондон (Великобритания)

2. Нью-Йорк (США)

3. Сидней (Австралия)

4. Сингапур (Сингапур)

5. Цюрих (Швейцария)

6. Лос-Анджелес (США)

7. Барселона (Испания)

8. Гонконг (Китай)

9. Вена (Австрия)

10. Торонто (Канада)

"Пять городов, занимающих первые места в рейтинге – Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Сингапур и Цюрих – указывают на широкий географический диапазон доступных вариантов инвестиционных программ резидентства. На 1-м месте с наивысшим результатом с внушительным отрывом находится Лондон с самыми высокими баллами по образованию, безопасности и стабильности" , – говорится в отчете по результатам исследования.

Всего в исследовании оценивались 25 городов из 24 стран мира (2 города в США), которые борются за привлечение международного капитала и талантов для восстановления или развития экономик. Используя этот инструмент, транснациональные компании, предприниматели, инвесторы, владельцы бизнеса и профессионалы могут выбирать, где лучше всего разместить свою штаб-квартиру, руководителей, сотрудников и семьи в нынешнем и постпандемическом мире.

Государственные программы предоставления вида на жительство через инвестиции действуют в 24 странах мира. Вид на жительство может быть как временным, так и постоянным. ВНЖ дает возможность посещать, временно или постоянно проживать на территории страны, выдавшей ВНЖ. Наличие ВНЖ не требует отказа от первоначального гражданства.