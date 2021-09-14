В Одессе "заминировали" здания трех судов

Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в трех судах Одессы, сообщает Интерфакс-Украина.

"В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания Киевского районного суда на улице Варненской, Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко и Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина" , - сказано в сообщении на сайте полиции.

Для проверки указанной информации на места происшествий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.