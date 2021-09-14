Украина и Турция обсудили производство беспилотников

Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с гендиректором турецкой компании Baykar Makina Халуком Байрактаром.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На встрече обсудили ход производства комплексов по заказу украинской стороны и возможности ускорения выполнения ранее достигнутых договоренностей. Также рассмотрели возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов Bayraktar TB2 на территории Украины.

Напомним, в 2020 году Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.