Три идеи, что приготовить из оставшегося кефира

Кефир – напиток, который сочетается с печеньем или выпечкой. Бывает, что кефир остается, а просто так его пить уже не хочется. На самом деле, из этого продукта можно приготовить много самостоятельных блюд, и это не только блины, сообщает Обозреватель.

Домашний сыр фета

Домашний сыр фета на кефире

Ингредиенты:

кефир – 1 л

соль – 1,5 ч.л

Способ приготовления:

Кефир влейте в кастрюлю, посолите. Через десять минут после закипания на маленьком огне отделится сыворотка. Дно дуршлага постелите марлю в два слоя. Содержание процедите через него. Плотно сверните марлю и отправьте фету под пресс на всю ночь. И уже утром сможете порадовать близких, например, удивительным греческим салатом с домашним сыром фета или, как вариант, дополнить им вкус любимой чашки чая.

Заливной пирог с сосисками

Пирог на кефире с сосисками и помидорами

Ингредиенты:

кефир – 1 стакан

мука – 1 стакан

яйца – 1 шт

любой сыр – 50 г

сода и соль – 0,5 ч.л

сосиски – 3 шт

помидор – 1

зелень – по вкусу

сухие прованские травы – щепотка

Способ приготовления:

Смешайте просеянную муку с содой, солью и сухими прованскими травами. Добавьте взбитые вилкой яйца и кефир. Замесите тесто. Сосиски нарежьте кружочками, помидор – кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Измельчите зелень. Ингредиенты смешайте с тестом и вылейте в форму. Выпекайте пирог 45 минут в духовке при температуре 200 градусов.

Печенье на кефире без яиц

Домашнее печенье на кефире

Ингредиенты:

мука – 1,5 стакана

кефир – 1 стакан

сахар – 1 стакан

молоко – 2 ложки

масло – 1 ложка

сода – 1 ч. ложка

Способ приготовления: