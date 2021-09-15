Три идеи, что приготовить из оставшегося кефира
Кефир – напиток, который сочетается с печеньем или выпечкой. Бывает, что кефир остается, а просто так его пить уже не хочется. На самом деле, из этого продукта можно приготовить много самостоятельных блюд, и это не только блины, сообщает Обозреватель.
Домашний сыр фета
Ингредиенты:
- кефир – 1 л
- соль – 1,5 ч.л
Способ приготовления:
- Кефир влейте в кастрюлю, посолите. Через десять минут после закипания на маленьком огне отделится сыворотка.
- Дно дуршлага постелите марлю в два слоя. Содержание процедите через него. Плотно сверните марлю и отправьте фету под пресс на всю ночь. И уже утром сможете порадовать близких, например, удивительным греческим салатом с домашним сыром фета или, как вариант, дополнить им вкус любимой чашки чая.
Заливной пирог с сосисками
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- яйца – 1 шт
- любой сыр – 50 г
- сода и соль – 0,5 ч.л
- сосиски – 3 шт
- помидор – 1
- зелень – по вкусу
- сухие прованские травы – щепотка
Способ приготовления:
- Смешайте просеянную муку с содой, солью и сухими прованскими травами. Добавьте взбитые вилкой яйца и кефир. Замесите тесто.
- Сосиски нарежьте кружочками, помидор – кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Измельчите зелень. Ингредиенты смешайте с тестом и вылейте в форму. Выпекайте пирог 45 минут в духовке при температуре 200 градусов.
Печенье на кефире без яиц
Ингредиенты:
- мука – 1,5 стакана
- кефир – 1 стакан
- сахар – 1 стакан
- молоко – 2 ложки
- масло – 1 ложка
- сода – 1 ч. ложка
Способ приготовления:
- Сахар смешайте с кефиром.
- После этого добавьте соду и масло. Еще раз перемешайте.
- Порциями добавьте муку, параллельно замешивая тесто. Когда тесто станет густым, вымешивайте руками.
- Сформируйте круг из теста, обмотайте в пищевую пленку и поместите в холодильник.
- После охлаждения достаньте тесто и раскатайте толщиной 3 сантиметра.
- Вырежьте формочками печенье и положите на противень.
- Выпекайте 8 минут при температуре 200 градусов. Достаньте печенье, смажьте его молоком и выпекайте еще 10 минут.