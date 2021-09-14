Современный дизайн квартиры общей площадью 22 кв. м

Маленькая квартира, площадь которой составляет 22 кв. метра, имеет всего одну комнату. Такие жилые помещения чрезмерно популярны в молодежной среде: в них помещается маленький коридор, кухня, гостиная (она же спальня), туалет и ванная комната, сообщает Дела домашние.

Несмотря на столь малую площадь, квартиру нельзя назвать тесной. Такой вариант дизайна очень гармоничен и практичен, он еще раз доказывает, что даже небольшие квартиры всего в 22 квадрата можно сделать рациональными и красивыми. Далее в видео можно посмотреть оформление такой маленькой квартиры.