Полезное овсяное печенье, от которого вы не наберете вес
Есть печенье, сладости, конфеты и булочки и самое главное – не набирать вес – мечта каждой женщины. Но, часто мы все от этого отказывается, выбирая категоричный вариант – не есть их вообще или же заменять фруктами, пастилой, зефиром, мармеладом, сообщает Обозреватель.
Но ведь можно не отказываться от любимого печенья, а просто приготовить его совершенно по-новому. Диетолог Альбина Комисарова поделилась в Instagram рецептом полезного и некалорийного овсяного печенья, которое готовится за 15 минут.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья долгой варки – 100 г
- спелые бананы – 2 шт.
- растительное масло – 1 ст. л.
- мука цельнозерновая – 2 ст. л.
- курага – 5-7 шт.
- тыквенные семечки – 1 ст. л.
- корица – 1/2 ч. л.
- мед – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты смешать в миске, придать желаемую форму печеньям и выложить на пергамент.
- Вы можете добавлять любые сухофрукты, ягоды, орехи и семечки на свой вкус.
- Если вдруг масса будет сухой – можно добавить воду или немного молока, можно растительного.
- Отправьте готовое печенье в духовку на 15-20 минут при 180 С.
Эксперт отметила, что есть такое печенье можно по 2-3 в день.