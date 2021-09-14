Полезное овсяное печенье, от которого вы не наберете вес

Есть печенье, сладости, конфеты и булочки и самое главное – не набирать вес – мечта каждой женщины. Но, часто мы все от этого отказывается, выбирая категоричный вариант – не есть их вообще или же заменять фруктами, пастилой, зефиром, мармеладом, сообщает Обозреватель.

Но ведь можно не отказываться от любимого печенья, а просто приготовить его совершенно по-новому. Диетолог Альбина Комисарова поделилась в Instagram рецептом полезного и некалорийного овсяного печенья, которое готовится за 15 минут.

Ингредиенты:

овсяные хлопья долгой варки – 100 г

спелые бананы – 2 шт.

растительное масло – 1 ст. л.

мука цельнозерновая – 2 ст. л.

курага – 5-7 шт.

тыквенные семечки – 1 ст. л.

корица – 1/2 ч. л.

мед – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать в миске, придать желаемую форму печеньям и выложить на пергамент. Вы можете добавлять любые сухофрукты, ягоды, орехи и семечки на свой вкус. Если вдруг масса будет сухой – можно добавить воду или немного молока, можно растительного. Отправьте готовое печенье в духовку на 15-20 минут при 180 С.

Эксперт отметила, что есть такое печенье можно по 2-3 в день.