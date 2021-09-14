Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ

Премьер-министр Денис Шмыгаль гарантировал, что в течение отопительного сезона цена на газ для бытовых потребителей не будет превышать 7,96 грн за кубометр, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"На сегодня цена на газ бьет мировые рекорды, она по некоторым договорам уже превышает 700 долларов, это более 21 тыс. грн. за тысячу кубов. Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться согласно годовому контракту 7,96 грн" , - сказал он.

Также премьер заявил, что годовое потребление газа населением и промышленностью составляет около 22-23 млрд метров кубических в год.

"Чуть больше 13 млрд кубов – это собственная добыча "Нафтогаза" и частных компаний. Фактически весь этот газ идет на потребление населением. Население потребляет около 14 млрд метров кубических, чуть больше, чем собственная добыча. Соответственно, цена 7,96 грн за кубометр, которую поставил "Нафтогаз" как годовой продукт, она дает возможность фактически обеспечить себестоимость добычи этого газа, и это мы гарантируем" , - сказал он.

Также он добавил, что стоимость газа для бюджетной сферы и предприятий теплокоммунэнерго будет составлять 7,44 грн за кубометр, что даст возможность не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение.