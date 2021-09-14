Прием лекарственных препаратов: запивать таблетки нужно правильно

Терапевт и пульмонолог Анна Смитиенко назвала общие правила приема лекарственных препаратов, сообщает Країна здоров'я.

Прежде всего, специалист обратила особое внимание на необходимость четкого соблюдения инструкции применения медикаментов или рекомендаций врача. Это необходимо, для достижения наилучшего эффекта от приема и снижения риска возникновения побочных эффектов.

Также врач объяснила, что запивать таблетки следует большим количеством воды, которое обеспечивает беспрепятственное попадание препарата в желудок. Кроме того, она рекомендует запивать таблетки только чистой водой, отказавшись при этом от соков или молока. Такая мера объясняется тем, что посторонние вещества в напитке могут препятствовать корректному всасыванию компонентов лекарств в органах желудочно-кишечного тракта, что, очевидно, повлияет на терапевтический эффект от приема препарата.