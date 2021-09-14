Кулеба: Украине нужно стать гибким военным государством, как Израиль
Украине нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля. Обещаниям о поддержке со стороны западных стран Киев уже не верит. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба в интервью, сообщает РБК-Украина.
"Эта страна (Украина, - ред.) извлекла ряд горьких уроков, которые говорят, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - отметил он.
Министр уточнил, что Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля.
"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", - отметил Кулеба.
Автор: Юлия Бойко