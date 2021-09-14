Плесень в горшке: как спасти комнатное растение
В верхнем слое почвы в горшке с комнатным растением часто можно обнаружить плесень. Как с ней бороться и почему она возникает, сообщает Профиль.
Причиной появления плесени в горшке может быть:
- зараженная партия грунта. Плесень может оставаться в состоянии покоя в почве в течение многих месяцев, пока условия не станут наиболее подходящими для ее роста;
- чрезмерный полив и высокая влажность;
- плохо освещенное место с недостаточной циркуляцией воздуха.
Чтобы избавиться от плесени в горшке и спасти комнатное растение нужно:
- Вынуть цветок из горшка и проверить его корни. Поскольку плесень чаще всего растет на переувлажненной почве, высока вероятность корневой гнили. Если корни светлые и здоровые на вид, переходите к шагу 2. Если они коричневые и мягкие, следует обрезать пораженные участки.
- Вымыть горшок, чтобы удалить споры, которые могли осесть на поверхности. Для очистки можно использовать теплый мыльный раствор или перекись водорода.
- Заменить верхние 25% земли на свежую.
- Важно удалить из грунта большие куски органических веществ (кокосовой койры или коры), так как они будут удерживать избыточную влагу и могут стать питательной средой для плесени.
- Проанализировать место размещения растения и полив. Чтобы предотвратить повторное заражение, рекомендуется уменьшить частоту полива. Вероятность плесени и корневой гнили значительно выше, когда верхний слой почвы долго остается влажным при минимальном естественном освещении или его отсутствии.