Плесень в горшке: как спасти комнатное растение

В верхнем слое почвы в горшке с комнатным растением часто можно обнаружить плесень. Как с ней бороться и почему она возникает, сообщает Профиль.

Причиной появления плесени в горшке может быть:

зараженная партия грунта. Плесень может оставаться в состоянии покоя в почве в течение многих месяцев, пока условия не станут наиболее подходящими для ее роста;

чрезмерный полив и высокая влажность;

плохо освещенное место с недостаточной циркуляцией воздуха.

Чтобы избавиться от плесени в горшке и спасти комнатное растение нужно: