Двойное гражданство должно быть – Шмыгаль

Двойное гражданство должно быть – Шмыгаль
Фото: rada.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства, но не с агрессором - Россией, сообщает Украинская правда.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции 14 сентября.

"Скажу личное мнение. Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах - это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором... Моя позиция - двойное гражданство должно быть. Это усилит нас", - подчеркнул он.

Премьер также напомнил, что огромное количество украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь паспорт украинца, имея при этом гражданство других стран. По словам Шмыгаля, на рассмотрении парламента находятся сейчас несколько законопроектов, посвященных этому вопросу.

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