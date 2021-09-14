Стипендии вырастут: сколько будут получать студенты

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что стипендии в Украине вырастут. В частности, минимальная выплата в учреждении высшего образования составит 2 тысячи грн, а повышенная для отличников – 2550 грн, сообщает Обозреватель.

"Впервые за последние годы увеличили стипендии в профессиональных технических учреждениях среднего и специального образования" , – отметил глава правительства.

Соответствующее заявление Шмыгаль озвучил на пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

В частности, стипендия таких студентов была на уровне 480 грн при стоимости проезда из района в облцентр иногда в 100 грн.

"Теперь минимальная стипендия в ПТУ будет 1250 грн. Но это не конец, мы будем в следующем году искать варианты, как поддержать студентов" , – резюмировал Шмыгаль.

Какую стипендию сейчас получают студенты в Украине?