СБУ ликвидировала канал контрабанды анаболических стероидов в США и ЕС

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность преступной группировки, в состав которой входили жители Одесской и Киевской областей.

Об этом сообщила СБУ.

Злоумышленники наладили канал контрабандного перемещения анаболических стероидов из Молдовы в Украину. Уже с территории нашего государства "безработный" из Василькова продавал контрабандные сильнодействующие лекарственные средства с содержанием метандиенона и нандролона заказчикам из США и стран ЕС.

Границу с Молдовой контрабандный "товар" пересекал под видом частного багажа в регулярных рейсовых автобусах в Одессу. Там его встречали дельцы, чтобы разместить на транзитном складе. Дальше почтовыми сервисами его отправляли в Васильков, где находился основной склад.

"Покупателями товара были в основном граждане США и стран ЕС. Злоумышленники искали их в Интернете. Для этого контрабандисты создали специализированный сайт, где предлагали свою "продукцию" , - сообщила СБУ.

Отметим, что в США и большинстве стран ЕС анаболические стероиды приравниваются к наркотическим и психотропным веществам. Приобрести их легально невозможно.

Заказчикам посылки с «товаром» отправляли через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания. Отправителями фигурировали фиктивные лица.

Организатора контрабандной сделки задержали с поличным в Василькове сразу после получения им очередной посылки с сильнодействующими препаратами из Одессы.

фото СБУ

В рамках следствия проведено 11 одновременных обысков по местам проживания и работы участников схемы и по адресам складов, а также обыск частных транспортных средств злоумышленников. Изъято:

почти 100 кг сильнодействующих лекарственных средств и более 100 кг других лекарственных препаратов общей стоимостью почти 250 000 долларов США;

неиспользованные трек-номера АО "Укрпочта";

записи с черной бухгалтерией и информацией о совершенных отправлениях препаратов за границу.

Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к схеме.