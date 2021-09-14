Российские военные наращивают боевые способности на Донбассе

Российские военные наращивают боевые способности на Донбассе

Командование вооруженных сил России наращивает боевые возможности оперативной группировки российских военных, которые находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Радио Свобода.

"В частности, в соединениях и частях 1, 2 АК предусмотрено проведение собрания со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями; комплексные тактические занятия по боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что российские силы продолжают удерживать передовые позиции "значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирование ответного огня".

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