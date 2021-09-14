Российские военные наращивают боевые способности на Донбассе

Командование вооруженных сил России наращивает боевые возможности оперативной группировки российских военных, которые находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Радио Свобода.

"В частности, в соединениях и частях 1, 2 АК предусмотрено проведение собрания со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями; комплексные тактические занятия по боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что российские силы продолжают удерживать передовые позиции "значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирование ответного огня".

Copyright © 2021 RFE / RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа/Радио Свобода