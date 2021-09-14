Топливо с начала года подорожало более чем на 20%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-август 2021 года. Цены на топливо значительно выросли, сообщает РБК-Украина.

По данным Госстата, в августе по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 23,1% до 29,3 гривен за литр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 17,9% до 28,4 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 36,5% до 17,4 гривен за литр.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.

Отметим, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. По данным на 3 сентября с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.

Автор: Александр Белоус