В Японии снова обнаружили примеси в вакцине: теперь в Pfizer

В японском городе Сагамихара (префектура Канагава) медики обнаружили посторонние вещества в вакцине американской компании Pfizer. Примеси были зафиксированы в 18 ампулах, сообщает РБК-Украина.

Указано, медики на трех разных пунктах прививания обнаружили посторонние вещества в 18 доз вакцины во время визуального осмотра препаратов перед началом иммунизации.

Таким образом, прививания подозрительными вакцинами удалось избежать.

Кроме того, аналогичный случай обнаружения посторонних веществ в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура.

Вследствие чего, местные власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.

Однако другие флаконы, из той же партии, будут использоваться в городах, поскольку медики заявили, что примесей в них замечено не было.

Напомним, ранее Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna после обнаружения примесей в некоторых флаконах.

Автор: Мария Кучерявец