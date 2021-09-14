Запасы угля на ТЭС выросли более чем на 10%

Запасы угля на складах ТЭС с начала месяца выросли более чем на 10% и превысили 810 тыс. тонн, сообщает РБК-Украина.

По данным Министерства энергетики, с начала сентября поставки угля на ТЭС составили 636,5 тыс. тонн, при этом станции использовали 566,2 тыс. тонн.

Больше всего угля за 2 недели сентября поступили на Кураховскую, Бурштынскую и Ладижинскую ТЭС, контролируемые "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. тонн. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.

Автор: Наталия Гурковская