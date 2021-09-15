Nissan представила новые версии GT-R

В Японии прошла презентация новых модификаций спорткара GT-R 2022 модельного года. Покупатели смогут выбирать между версиями GT-R Premium Edition T-spec и GT-R Track Edition Engineered by NISMO T-spec, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Автомобиль Nissan GT-R занимает особое место в модельной гамме компании. Эта модель является своеобразной квинтэссенцией опыта, накопленного компанией за долгую историю существования.

Новые версии T-spec будут выпущены лимитированным тиражом 100 экземпляров каждый. Источник: Nissan

Подчеркнуть статус модели призваны новые версии T-spec, которые будут выпущены лимитированным тиражом 100 экземпляров каждый. Обе версии оснащены карбоно-керамическими тормозными дисками, карбоновым задним спойлером, эксклюзивным капотом и элементами декора.

GT-R T-spec в цвете Midnight Purple. Источник: Nissan

Кроме того, для новинок подготовили эксклюзивные цвета – пурпурный Midnight Purple и серо-зеленый Millennium Jade. Они взяты из палитры культовых моделей Skyline GT-R поколений R33 и R34. В комплементарных цветах выполнена и отделка интерьера версии T-spec.

Для отделки интерьера используется кожа и алькантара, а также декоративные золотистые элементы. Источник: Nissan

Обозначение T-spec получено от первой буквы английских слов trend (тенденция) и traction (тяга). Как один из трендсеттеров, модель GT-R создана, чтобы всегда быть в авангарде, а ее способность цепко держаться за дорогу и обеспечивать высокие технические характеристики делают его настоящим королем скоростных треков.

Каждый мотор изготовлен вручную конкретным мастером, который оставляет свою именную плакетку с подписью. Источник: Nissan

GT-R Premium Edition T-spec также получил специальные кованные колесные диски Rays в бронзовом цвете и облегченную подвеску. Версия GT-R Track Edition engineered by NISMO T-spec подготовлена специалистами подразделения NISMO. Помимо уже упомянутых изменений она получила крышу и крышку багажника их углепластика.

Обе новинки оснащаются битурбированным 3,8-литровым мотором V6. Он развивает мощность 570 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Реализовать потенциал силового агрегата помогает полноприводная трансмиссия.