Психология эмоций: что о вас говорят морщины на лбу?

Наше с вами тело — универсальный механизм, с которого можно считать, какой образ жизни мы ведем, как питаемся и уделяем ли время спорту. Первым и самым очевидным признаком старения считаются морщины на лице. Стоит ли их бояться, сообщает GreatPicture.

Морщины всего лишь отражают качество и интенсивность переживаний, которые мы прошли на своем пути. С возрастом снабжение клеток эпидермиса все больше оскудевает и кожа становится суше, теряя воду и коллаген, отвечающий за естественную упругость кожи.

Но бывает другой тип морщин, вызванный психологическими особенностями вашего характера — мимические морщины. Не в меру эмоциональные люди, улыбчивые, удивляющиеся — все эти люди обзаводятся складками на лбу и в уголках губ и глаз еще смолоду.

Глубокие морщины на лбу — это озабоченные, серьезные и деловые люди, которые часто поднимают лоб, анализируя ситуацию.

Глубокая вертикальная морщина в складке междубровия, свидетельствует о волевом напряжении мысли. Чем глубже эта складка, тем более своенравный человек перед вами.

Пусть ваша кожа всегда будет чистой, а редкие морщины появляются только при улыбке.