СБУ обнаружила тайник с оружием на границе с Беларусью

СБУ во время антитеррористических учений обнаружила схрон с оружием на границе с Беларусью. 

Об этом сообщает пресс-служба﻿ СБУ. 

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Фото: СБУ

Арсенал был спрятан в лесополосе рядом с поселком Бутово, которое граничит с Республикой Беларусь. Из тайника СБУ изъяла: 

  • 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;
  • 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;
  • 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);
  • 2 магазина к АК-74;
  • 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Обнаруженные боеприпасы отправили на экспертизу. 

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Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

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