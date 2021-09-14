СБУ обнаружила тайник с оружием на границе с Беларусью

СБУ во время антитеррористических учений обнаружила схрон с оружием на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ СБУ.

Фото: СБУ

Арсенал был спрятан в лесополосе рядом с поселком Бутово, которое граничит с Республикой Беларусь. Из тайника СБУ изъяла:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;

5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);

2 магазина к АК-74;

170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Обнаруженные боеприпасы отправили на экспертизу.

Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.