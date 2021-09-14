Кинезиологическое тейпирование: в каких случаях помогает

Кинезиологическое тейпирование – один из самых новых, но уже завоевавший немалую популярность метод лечения и профилактики в неврологии. Он представляет собой процедуру наложения специальных эластичных пластырей (кинезиотейпов) на кожу поверх суставов, мышц и сухожилий с определенным натяжением и направлением.

Принцип лечения с помощью тейпирования разработал японский рефлексотерапевт и хиропрактик Кензо Казе еще в 70-х годах, по всему миру его применяют уже более 20 лет.

С чем работает кинезиологическое тейпирование?

Нарушения мышечного тонуса.

Кинезиологическое тейпирование помогает расслабить и избавить мышцы от спазма, стимулировать и укрепить ослабленные мышцы, увеличить в них объем движения.

К травмам мышц и разрывам в соединительных тканях может привести перегрузка мышечного аппарата. В результате в интерстициальном пространстве скапливается жидкость, повышается внутритканевое давление.

Кроме того, изменением мышечного тонуса всегда сопровождаются патологии опорно-двигательного аппарата. Также это свойственно организму человека в послеоперационный период.

Лечение боли

Тейпирование может облегчить болевой синдром, вызванный различными причинами. Например, ортопедическими проблемами: артрозом суставов, остеохондрозом, тоннельными и мышечными болевыми синдромами. Кроме того, тейпирование применяют при хронических центральных болевых синдромах, вызванных инсультом, спастичностью, постгерпетической невралгией, невралгией тройничного нерва.

Поддержание функций суставов

Неврологические заболевания часто приводят к нестабильности связок, сухожилий. А это в свою очередь провоцирует вывихи суставов, повреждения ближайших тканей, возникновение болей в суставах. Кинезиотейпирование помогает решить подобные проблемы во многих случаях.

Нарушения двигательной функции

Грамотное применение тейпов улучшает стабильность тела, функциональность верхних и нижних конечностей. Врачи регулярно назначают кинезиотейпирование для помощи пациентам с парезами и их адаптации в привычную среду.

Борьба с отеками

Воспаление является обычной реакцией на травму тканей, которая в свою очередь приводит к возникновению отека и повышению внутритканевого давления между кожей и мышцами. Кинезиологические тейпы помогают приподнять кожу над областью повреждения, снижая давление и облегчая лимфоток.

Наиболее эффективно кинезиологическое тейпирование работает в комплексе с проводимым одновременно традиционным лечением заболевания. Дополнительно врач может назначить пациенту физиотерапию, массаж, мануальную терапию и т.п. в случае необходимости.