В Минздраве подробно рассказали о новых ограничениях в каждой из зон карантина
Министерство здравоохранения опубликовало подробный список новых ограничений и норм при различных уровнях эпидопасности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Зеленая" зона:
- обязательное ношение маски в общественных местах и общественном транспорте.
В "желтой" зоне запрещены:
- массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров;
- работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.
Ограничения не будут применяться в случае наличия у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID сертификатов.
В "оранжевой зоне":
- ограничения и нормы желтого уровня;
- местные власти могут вводить дополнительные ограничения;
В регионах "красной" зоны будет запрещено:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
- работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы)
Однако ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID сертификатов.