На вопрос о расходах Кива рассказал про грехи и пороки

Журналисты задали народным депутатам вопрос, сколько денег им нужно в месяц для комфортной жизни в Киеве, сообщает Деловая столица.

Героями ролика стали нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий и нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.

Радуцкий ответил, что «не жалуется, что плохо живет». На двоих с женой народный избранник тратит 120-125 тысяч гривен.

Кива посчитал вопрос журналистки провокационным и ответил по-философски:

"Я как народный депутат однозначно должен ответить, что мне хватает зарплаты, определенной государство. Но на самом деле люди созданы из греха и порока. Сколько денег ни давай, все равно будет мало. На самом деле удовлетворять свою сущность можно до бесконечности. Поэтому сколько Господь дает – я благодарен. [Дает] каждый раз по-разному".