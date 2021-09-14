УЗ изменит маршрут нескольких поездов под Кривым Рогом

В ноябре под Кривым Рогом изменят маршрут двух поездов дальнего следования. Они будут идти в объезд Знаменки и Александрии, сообщает РБК-Украина.

В связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая - Саксагань участка Кривой Рог - Пятихатки в ноябре меняется маршрут следования поездов:

№ 120/119 Львов - Запорожье будет курсировать 1, 2 и 3 ноября через станцию ​​Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая;

№ 76/75 Киев - Кривой Рог отправлением из Кривого Рога и обратно 2 и 3 ноября и будет следовать измененным маршрутом через станцию Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.

Автор: Артем Горовенко