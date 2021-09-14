Жертвой COVID-19 в Израиле стал главный антивакцинатор страны

Жертвой COVID-19 в Израиле стал главный антивакцинатор страны

В Израиле от последствий коронавируса умер известный активист, который выступал против вакцинации от инфекции, Хай Шулян, сообщает Деловая столица.

Шулян скончался в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне.

Он призывал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививку от вируса под заголовком: "Эпидемии нет — вакцина ненужна и опасна".

Ранее Шулян выложил в соцсети видео с из больницы.

"Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра — я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье", — рассказал Шулян.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics