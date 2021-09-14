Сухо и солнечно, но с похолоданием: прогноз погоды на 15 сентября

В середине сентября в некоторые регионы Украины придет незначительное похолодание. Но в целом же погода﻿ мало поменяется – температура воздуха останется в пределах 20-25 градусов, будет все еще сухо и солнечно.

В среду, 15 сентября, самым прохладным регионом страны окажется север – там температура спадет до 19-21°С днем и 7-9°С ночью. Кроме того, небольшое похолодание придет на запад и в центр страны, а также в Харьковскую область – там ожидается 20-23°С днем и от 7 до 12°С ночью. При этом, на Закарпатье, как и на юге, а также в Крыму, будет наиболее теплая погода – 23-26°С днем и от 8 на западе до 16°С на полуострове ночью. В Одесской же области, как и на востоке, ожидается 22-24°С днем и от 10 до 17°С ночью.

По всей Украине 15 сентября ожидается сухая и солнечная погода с небольшой облачностью. На основной части страны прогнозируют ветер 7-14 км/час в среднем, в Луганской области – до 18 км/час. На западе и в Крыму будет дуть поменьше – около 4-11 км/час. И на севере будет наиболее ветрено – 11-18 км/час в среднем, в Сумской области возможны шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 15 сентября в Украине, кроме Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 15 сентября ожидается температура от 9 до 19°С в течении дня, ветер 7-11 км/час и легкая облачность. Осадков не предвидится.