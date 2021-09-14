Минюст даст 44 млн на суды с Коломойским

Министерство юстиции Украины 9 сентября заключило соглашение с международной юридической фирмой «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобритания) о юридических услугах. Стоимость их услуг составит 1,7 миллионов долларов США, сообщает Информатор.

В этом году фирма продолжит представлять интересы Украины в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольм (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» — кипрских компаний «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited», связанных с группой «Приват». Заявленная сумма исковых требований по делу составляет более 6 миллиардов долларов США.

Арбитражный суд решил, что не имеет компетенции на рассмотрение дела, то есть Украина на данном этапе выиграла спор. Но арбитраж не решил, будут ли истцы хотя бы частично возмещать Украине понесенные в 2015-2020 годах расходы на спор, которые составляли более 20 миллионов долларов. Поэтому Украина обжаловала решение арбитража в местном суде в части распределения расходов. Кроме того, истцы Коломойского также подали заявление об аннулировании решения арбитражного трибунала.

Всего с 2015 Минюст заключил сделок по этому делу с «Latham & Watkins (London) Llp» на сумму 23,54 миллиона долларов США. Также юруслуги по этому делу оказывала фирма «Hogan Lovells» (Великобритания), с которой Минюст в 2017-2018 годах подписал два договора на сумму 2,75 миллиона долларов.

Таким образом, всего на юруслуги защитникам Украины от Коломойского отписали 26,29 миллионов долларов или 70,17 миллионов гривен украинских налогоплательщиков.

При этом аппетиты юристов постоянно растут. Почасовая ставка партнеров «Latham & Watkins (London) Llp» Себастьяна Зеельмана-Эггеберта и Чарльза Клэйпула составляет $ 1195, а юриста Томаса Лэйна — $ 985. Это на 5% и 11% дороже ставок прошлого года в $ 1135 и $ 885 в час. Кроме того, третьим лицом привлекут киевское ООО «Юридическая фирма Саенко Харенко» Михаила Харенко, Игоря Сухомудренко и Владимира Саенко. Здесь ставки составляют $ 250-500 в час.