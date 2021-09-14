В Мариуполе утилизируют тысячу доз вакцины Moderna

В четверг, 16 сентября, в мариупольских центрах вакцинации истекает срок годности 1 тыс. доз вакцины от коронавируса Moderna, сообщает Деловая столица.

По словам руководителя департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрея Ремпеля, в Мариуполе первую дозу этой вакцины получили 10,5 тысячи горожан. Из них второй дозой вакцинировались 9,5 тысячи человек. Осталась 1 тысяча доз вакцины, срок годности которой истекает 16 сентября.

"Moderna после разморозки может храниться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени – до 16 сентября, — объяснил Андрей Ремпель. – Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, в пункты массовой вакцинации – Порт-Сити и Мультицентр в Левобережном районе".

По его словам, некоторые из вакцинировавшихся первый раз, некорректно или неправильно указали свои номера телефонов и поэтому медики не могут с ними связаться.

Всех мариупольцев, которые получили первую прививку этой вакциной медики призывают срочно прийти и вакцинироваться второй раз, так как Moderna поставляться в Мариуполь уже не будет.