Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 сентября 2021

В среду 15 сентября, девятый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Козерог, сообщает Корреспондент.

Луна в Козероге - не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Растущая Луна - это период, для которого свойственен еще более значительный подъем энергии и внутренних сил, сильно выраженная активность.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 сентября

Овен (21.03−19.04)

Овнов ожидает утомительный и напряженный день. Сложно будет найти общий язык со своей второй половинкой. В финансовой сфере представителей знака ждет успех.

Телец (20.04−20.05) Это благоприятный день для домашнего отдыха, который стоит провести в кругу семьи. Вечером стоит ожидеть хороших новостей.

Близнецы (21.05−21.06) Близнецам захочется излить душу близким. Но не стоит говорить об этом всем подряд, вас могут подставить. Звезды просят следить за тем, что и кому вы говорите. В этот день вероятны ссоры и конфликты.

Рак (22.06−22.07) Раков ожидает романтический день. Однако сильное проявление чувств, может негативно отразиться на вашем здоровье.

Лев (23.07−22.08) Для Львов это прекрасное время для новых начинаний.Стоит заняться новым хобби, прочитать книгу или посмотреть фильм. А вечером звезды шепчут о новом приятном знакомстве, возможно, это ваша судьба.

Дева (23.08−22.09) Девам лучше брать отпуск. Карьера идет вверх, но здоровье ухудшается. В этот день лучше отказаться от алкоголя и табачных изделий.

Весы (23.09−22.10) День заряжен молниеносной энергией. Стоит быть смелым и решительным. Благоприятно пройдут деловые переговоры.

Скорпион (23.10−21.11) День покажется скучным и обыденным. Практически не будет желания что-либо делать.

Стрелец (22.11−21.12)

Удача снова на стороне Стрельца. Звезды сулят успех в карьере и деловых переговорах. Однако не стоит забывать о близких.

Козерог (22.12−19.01) Козерогам лучше перестать откладывать дела на потом. Звезды сулят огромное количество старой и новой работы.

Водолей (20.01−18.02) Не очень удачный день у Водолеев. Стоит проследить за своим здоровьем. Также есть вероятность потерять большую сумму денег.

Рыбы (19.02−20.03) Рыбам звезды сулят финансовое благополучие и повышение на работе. Все невзгоды остались в прошлом. Вас будут переполнять только положительные эмоции.