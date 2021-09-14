Молдова отказала Украине в экстрадиции Чауса

Суд Кишинева отказал Украине в экстрадиции судьи Чауса, сообщает Политика Страны.

Об этом сообщил молдавский адвокат Чауса, Юлиан Балан, который присутствовал на заседании.

«Суд первой инстанции города Кишинева отклонил ходатайство генеральной прокуратуры Республики Молдова по экстрадиции господина Чауса. Потому что он уже находится в Украине», - рассказал Балан.

При этом он уточнил, что такое решение суда Кишинева оказалось неожиданностью.

«Нет, это не было ожидаемо. От прокуратуры было ходатайство о переносе заседания, пока не выяснится официально, где находится господин Чаус. И со стороны защиты тоже были многие ходатайства, которые были отклонены», - сказал Юлиан Балан.

Добавив, что сегодняшнее решение может быть опротестовано в течение 10 дней. В свою очередь, украинский адвокат Чауса Ростислав Кравец считает, что отказ в экстрадиции оправдан.