Экс-глава ГУР Бурба пришел на заседание по "вагнеровцам"

Экс-глава ГУР МО Василий Бурба вышел с ВСК по "вагнеровцам" и заявил, что заседания не было из-за отсутствия кворума, сообщает ПавловскийNews.

Бурба рассказал журналистам, что возил за границу ребёнка на лечение и прибыл на ВСК как только появилась возможность.

На все уточняющие вопросы по "вагнеровцам" Бурба отвечать отказался и сообщил, что приедет на ВСК в понедельник. Также журналисты спросили Бурбу, стоит ли вызывать на ВСК Зеленского и Ермака.

"Если есть разбежности, то конечно стоит", - ответил экс-глава разведки.

Напомним, Бурба должен был предоставить информацию о так называемой операции по задержанию "вагнеровцев". Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.