Новая Зеландия может получить новое название

Коренные жители Новой Зеландии требуют переименовать страну в труднопроизносимое "Аотеароа", как они называют ее сами, сообщает Сегодня.

Сопредседатели политической организации народа маори Те Пати Маори, Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер начали собирать подписи под петицией с требованием переименовать страну.

"Давно пора вернуть те рео маори (язык маори) на его законное место и сделать первым и официальным языком этой страны. Мы — полинезийская страна Аотеароа" , — заявил Ваитити.

Активисты добиваются чтобы переименование началось к 2026 году. По словам Нгарева-Пакер, из-за колонизации Новой Зеландии англичанами свободное владение маори их родным языком снизилось с 90% в 1910 году до 26% в 1950 году.

Что считает власть страны

Комментируя эту инициативу, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не стала обещать свою поддержку, но напомнила, что для наименований топонимы могут использоваться как английский, так и те рео, поскольку язык маори является одним из официальных в стране. Петиция об изменении названия Новой Зеландии подана спустя 49 лет после того, как в парламент внесли предложение, после чего язык маори стал вторым официальным.

Мааори — коренной народ Новой Зеландии. Их число, по переписи 2013 года, составляло около 600 тысяч человек. Это 15% населения страны. Лишь 4% населения Новой Зеландии, или 23,7 % маори, может более или менее сносно разговаривать на своем родном языке.