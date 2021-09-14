Арестович отреагировал на обвинения Авакова

Советник руководителя Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков начал политический сезон, опубликовав старое видео его словам о АТО, сообщает Украинская правда.

"Арсен Борисович начал политический сезон. Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснять, от чего нужно было рвать из видео четырёхлетней давности отдельную фразу и кидаться с нею в политическую атаку?..

Неужели у бывшего министра внутренних дел нет более актуальных тем для старта?..

А возможно, этот мудрый человек, прекрасно разбирающийся в воинах АТО, Андрей Антоненко (фигурант дела убийства журналиста Павла Шеремета – УП) не даст соврать, сегодня просто не разобрался?", - написал Арестович в Facebook

Арестович пояснил, что его слова якобы вырвали из контекста. Он говорил о "раскачивании эмоциональной ситуации" за счет месседжей "наши ребята погибают зря" и т.д. Он напомнил, что не был в 2017 году должностным лицом и на правах человека, который много времени проводил в АТО, "высказался достаточно эмоционально".

Советник Ермака утверждает, что сегодня уже не говорил бы таким образом, но тогда он якобы только вернулся из очередной поездки в АТО и был взбешен тем, что украинцев постоянно пытаются заставить плакать.