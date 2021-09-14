WADA лишило 8 организаций статуса соответствия антидопинговому кодексу

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал не соответствующими антидопинговому кодексу восемь организаций. В их число вошли национальные агентства ряда стран, сообщает РБК-Украина.

Статуса соответствия антидопинговому кодексу лишились агентства Черногории, Румынии, Таиланда, Северной Кореи и Индонезии.

Кроме того, исполком WADA признал не соответствующими антидопинговому кодексу следующие организации:

Международная федерация гиревого спорта;

Международная федерация баскетбола среди глухих.

В WADA отметили, что у восьми организаций, подписавших кодекс, есть 21 день после даты получения официального уведомления о несоблюдении, чтобы оспорить решение исполкома.

Автор: Дмитрий Кузнецов