Уехать на ПМЖ готовы 40% украинцев

На данный момент в Украине зафиксирован самый высокий с 2015 года уровень готовности граждан к эмиграции. Наши соотечественники готовы менять страну уже даже не для того, чтобы зарабатывать деньги – их интересует ПМЖ с возможностью вывоза своей семьи или создания ее там на месте, сообщает UBR.

Результаты соцопроса, который был проведен Research & Branding Group свидетельствует, что 40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства, если бы у них была такая возможность. Более половины – пока не готовы к такому радикальному шагу. А у 28% нет никаких причин для эмиграции. Еще 6% – не определились.

Стоит отметить, что в 2019-м данный показатель был самым низким за предыдущие шесть лет – тогда о своей готовности к переезду заявлял только каждый пятый украинец.

Среди основных причин, которые могут побудить к смене страны для ПМЖ, числятся:

предложение интересной и прибыльной работы (28%);

вооруженный конфликт (27%);

экономические проблемы в стране (22%);

семейные обстоятельства (21%);

отсутствие условий для самореализации (14%);

политическая нестабильность в Украине (12%).

Наибольшую готовность эмигрировать изъявляют граждане возрастом до 40 лет. Среди людей в категории "40+" меньше всего тех, кто готов покинуть страну. Многие, кому больше 50 лет, и вовсе не хотят за границу на ПМЖ.

Мужчины и жители облцентров больше всех хотят уехать из Украины, а меньше всего – жители южного региона.