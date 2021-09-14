В МОН отправили диссертацию Кивы на углубленное изучение

Кандидатскую диссертацию народного депутата Украины от "ОПЗЖ" Ильи Кивы изучат еще несколько научных заведений. Причинами в СМИ называют "серьезные замечания" к работе, сообщает Обозреватель.

О таком решении Министерства образования и науки во вторник, 14 сентября, сообщил проект Bihus.Info, показав копию соответствующего документа. Он был одобрен на заседании экспертного совета ведомства, куда сам Кива не явился.

О том, что диссертация политика нуждается в углубленном изучении, журналистам сообщил один из членов экспертной комиссии после завершения заседания. Какие именно учреждения будут проводить проверку, собеседник не уточнил.

Известно, что изучать работу члена "Оппозиционной платформы – за жизнь" экспертный совет Минобразования начала еще 15 июня.

Кива защитил свою диссертацию в апреле-2021, после чего стал кандидатом наук. При этом мероприятие началась со скандала.

Исследование народного избранника касалось государственного управления. В сети показали видео, на котором член "ОПЗЖ" не смог ответить на вопрос по своей же работе.

Кроме того, Межрегиональная академия управления персоналом, где Кива проходил аспирантуру, задним числом опубликовала сборники научно-практических конференций с его статьями.

В то же время министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил: у него нет законных оснований сомневаться в достижениях Кивы в области науки.