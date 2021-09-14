Ляшко уточнил сроки перевода Украины в "желтую" зону
Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может объявить по всей Украине "желтый" уровень эпидемической опасности, однако решение будет приниматься не ранее начала следующей недели, сообщает УНИАН.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН.
"Правительство в понедельник внесло определенные изменения в постановление об адаптивном карантине и они могут вступить в силу, согласно постановлению Верховной Рады Украины, только через 7 дней после принятия", - сказал Ляшко.
По его словам, вопрос о переводе всей страны в "желтую" зону карантина будет решаться не раньше понедельника-вторника на следующей неделе, поскольку тогда уже вступает в силу постановление, которое вчера правительство приняло.
"После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к "красному" уровню эпидемической опасности", - сказал Ляшко.