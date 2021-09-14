Ляшко уточнил сроки перевода Украины в "желтую" зону

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может объявить по всей Украине "желтый" уровень эпидемической опасности, однако решение будет приниматься не ранее начала следующей недели, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН.

"Правительство в понедельник внесло определенные изменения в постановление об адаптивном карантине и они могут вступить в силу, согласно постановлению Верховной Рады Украины, только через 7 дней после принятия" , - сказал Ляшко.

По его словам, вопрос о переводе всей страны в "желтую" зону карантина будет решаться не раньше понедельника-вторника на следующей неделе, поскольку тогда уже вступает в силу постановление, которое вчера правительство приняло.