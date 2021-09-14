В Харькове ребенок тяжело травмировался на школьном стадионе

В Московском районе Харькова маленького мальчика нашли без сознания на футбольном поле. Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщает УНИАН.

Около 18:00 в полицию сообщили о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение медучреждения.

Врач рассказал, что по приезду по вызову они обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Мальчик в тяжелом состоянии находится в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.