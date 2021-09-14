Кабмин обнародовал постановление о новых правилах карантина

Кабинет министров 14 сентября опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. Оно вступает в силу через 7 дней после обнародования, сообщает Обозреватель.

Речь идет о международных документах, которые подтверждают полный курс вакцинации, негативный результат теста и выздоровление от коронавируса.

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Решение правительства предусматривает поблажки для вакцинированных граждан. Для этого тем, кто получил одну дозу вакцины будут выдавать желтые COVID-сертификаты, а тем, кто прошел полный курс иммунизации - зеленые.

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