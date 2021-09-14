Большинство европейцев хотело бы видеть Меркель президентом ЕС

Большинство жителей Европейского союза хотели бы видеть канцлера Германии Ангелу Меркель на посту президента ЕС, сообщает Турецкая телерадиокомпания.

Европейский think tank провел опрос среди 16 тысяч граждан 12 государств-членов ЕС, в ходе которого поинтересовался их мнением: кто был бы лучшим президентом ЕС (сейчас такой должности не существует) – Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон.

Во всех 12 странах, в том числе и в самой Франции, большая часть опрошенных поддержала немецкого лидера. Особой популярностью канцлер пользуется в Нидерландах (58%), Испании (57%), Португалии (52%), Дании (46%), Венгрии (44%) и Швеции (41%). В Италии за нее проголосовали бы 37% опрошенных, в Польше – 35%, в Австрии – 34%, в Болгарии – 31%.

В Германии за Меркель на гипотетических выборах президента ЕС готовы проголосовать 42% респондентов, за Макрона – 15%. Во Франции за Макрона отдали бы голоса 20% опрошенных, а за Меркель – 32% респондентов.

Самый высокий рейтинг Макрона отмечен в Венгрии – 24% респондентов проголосовали бы за него на выборах президента ЕС. В других странах его поддержка ниже: в Австрии (15%), Швеции (13%), Болгарии (12%), Дании (12%) и Португалии (11%). Следом идут Польша (9%), Испания (9%), Италия (8%) и Нидерланды (6%).

Ангела Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года. По продолжительности своей каденции она уступает только Гельмуту Колю и Конраду Аденауэру. В конце 2018 года она объявила, что после следующих парламентских выборов она покинет свой пост.