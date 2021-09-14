В НАН предупредили о скорой вспышке COVID-19

В Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя в 6 тысяч в сутки. Ученые указали, что на это влияет большое количество праздников, теплых дней без осадков и другие факторы, при которых росло число личных контактов, сообщает Обозреватель.

Соответствующие данные с прогнозом по заболеваемости до 27 сентября были обнародованы на сайте НАН. Вычисления проведены с использованием статистического анализа и модели временных рядов Facebook Prophet.

В НАН проанализировали коронавирусные данные по Украине за период 6.07.2020 – 31.08.2021. Новый прогноз опирается на показатели, начиная с 17.05.2021, поскольку особенности вспышек COVID-19 менялись.

"Как показывает анализ, характер динамики претерпел существенные изменения примерно с середины мая 2021 года, особенно в отношении распределения количества новых больных в пределах недели" , – отметили исследователи.

В средине мая закономерность в изменении недельного распределения данных начала проявляться четко и адаптировано, сказано в прогнозе. Модели, построенные на информации с этого периода, давали меньшие погрешности.

Данные по количеству новых больных в Украине (черные точки) и прогнозы по моделям Facebook Prophet. Источник: nas.gov.ua

В итоге в НАН заявили:

прогноз показывает, что текущая волна будет и дальше нарастать;

в построенной модели наблюдается значительное влияние праздников (прежде всего Дня Независимости Украины) и других аномальных дат;

ошибки по модели, ранее давала точные результаты, свидетельствуют об изменении динамики количества новых больных.

Так, новая волна, по мнению исследователей, может иметь отличный от предыдущих характер. В НАН не назвали это удивительным, учитывая увеличенную среди населения долю тех, кто уже переболел, увеличенную долю вакцинированных, появление нового штамма Дельта и другие особенности.