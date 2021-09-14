Взрыв химикатов в Бейруте - найден украинский след

Аммиачная селитра, которая взорвалась в порту столицы Ливана Бейруте 4 августа 2020 года, принадлежала сети торговли химикатами, якобы подконтрольной украинскому бизнесмену. Настоящий владелец скрывался за многочисленными доверенными лицами и номинальными фирмами, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в расследовании проекта OCCRP. Журналисты назвали имя человека, который стоит за Savaro, – это 62-летний украинский бизнесмен Владимир Вербоноль. Отметим, что данные не подтверждены.

В материале сказано, что груз химикатов на 2750 тонн в 2013-м зафрахтовала компания Savaro Ltd, зарегистрированная в Лондоне. Однако судно MV Rhosus задержали из-за долгов и технических нарушений, после чего груз семь лет лежал на складе порта.

Savaro Ltd, как выяснили расследователи, входит в сеть компаний по продаже аммиачной селитры. Базируется она в городе Днепр, заявили в OCCRP, а руководителями выступают местные предприниматели, включая Владимира Вербоноля и его тестя Николая Алисеенко.

23 августа компания перешла в собственность украинского адвоката Владимира Глядченко, который и ранее был связан с одним из украинских филиалов Savaro. Журналисты предположили, что это может быть способом "заметания следов" в преддверии суда в Лондоне.

Напомним, что в результате взрывов в Бейруте погибли более 200 человек, еще как минимум 3,7 тыс. пострадали. ЧП случилось из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры. В ходе расследования Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца.